Scheib stellt klar: So kam es zum bitteren Sturz!

Die Topzeit beim Moment des Ausfalls auf dem Rettenbachferner nimmt sie mit in die lange Rennpause. „Es ist besser, wie wenn ich jetzt hinten gewesen wäre. Schade, dass das nächste Rennen noch ein bissl dauert. Ich habe eine gute Ruhe gehabt, was es dann schon auch braucht. Das will ich mitnehmen.“ Nach einer intensiven Zeit in der Vorbereitung wird sie sich nun vorerst dem Super-G-Training widmen. Ihr nächstes Rennen ist der Riesentorlauf am 28. November in Killington.