Weichenstellung in der Top-Sechs-Frage

WSG Tirol will im direkten Duell um einen Top-Sechs-Platz die schmerzliche 1:6-Derby-Ohrfeige für den GAK gegen Sturm zum ersten Heimsieg seit sechs Monaten nützen – doch eklatante Heimschwäche (nur zwei Remis in vier Partien in Innsbruck) sorgt für wenig Hoffnung. Dazu brennen die Roten auf eine Reaktion, wollen nach einmaligem Ausrutscher auf den erfolgreichen Scheiblehner-Pfad zurückkehren. Zumal die Tiroler richtige Lieblinge für die Grazer sind.