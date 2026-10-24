Fake-Institut erfand Umfragen zu US-Zwischenwahlen

Die Begründung lieferte das „Institut“ auf der Plattform X: Man habe wie einfach es für ein „völlig erfundenes Meinungsforschungsinstitut“ sein könne, „an Zugkraft zu gewinnen“ und „ernst genommen zu werden“. Das Posting wurde allerdings mittlerweile gelöscht. Es sollte sich herausstellen, dass dieses Vorhaben geglückt war. Sogar die renommierte „New York Times“ hatte die gefälschten Ergebnisse in einer Datenbank verwendet – diese Fake-Daten wurden nun entfernt.