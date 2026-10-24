Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„War ein Experiment“

Fake-Institut erfand Umfragen zu US-Zwischenwahlen

Außenpolitik
24.10.2026 15:07
Die aufgeflogenen gefälschten Umfrageergebnisse sorgten für Empörung.
Die aufgeflogenen gefälschten Umfrageergebnisse sorgten für Empörung.(Bild: APA/2026 Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Meinungsforschungsinstitut in den USA hat zugegeben, Umfragen zu den Zwischenwahlen gefälscht zu haben. Deren Daten waren zuvor von renommierten Medien verbreitet worden. Das sorgte für Empörung in den USA.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Schwindel von Wedgewood Polls war aufgeflogen, nachdem der US-Dienst FiftyPlusOne die Umfrageergebnisse kritisch hinterfragt und zu seinen Daten befragt hatte. Daraufhin räumte Wedgewood Polls ein,  „den größten Teil“ der Daten erfunden zu haben.

Die Begründung lieferte das „Institut“ auf der Plattform X: Man habe wie einfach es für ein „völlig erfundenes Meinungsforschungsinstitut“ sein könne, „an Zugkraft zu gewinnen“ und „ernst genommen zu werden“. Das Posting wurde allerdings mittlerweile gelöscht. Es sollte sich herausstellen, dass dieses Vorhaben geglückt war. Sogar die renommierte „New York Times“ hatte die gefälschten Ergebnisse in einer Datenbank verwendet – diese Fake-Daten wurden nun entfernt. 

Bereits der zweite Skandal zu gefälschten Umfragen
Bereits im August hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben: Eine weitere Scheinorganisation namens Median Strategies gab zu, Umfrageergebnisse gefälscht zu haben, wie die Agentur AFP berichtete. Man erklärte, man habe „ein kurzfristiges soziales Experiment“ durchgeführt. 

Lesen Sie auch:
Den Republikanern von US-Präsident Donald Trump droht bei der Zwischenwahl am 3. November der ...
Krone Plus Logo
Schicksalswahl in USA
Midterms: Amerika vor der politischen Zerreißprobe
23.10.2026
„Das war großartig“
Störer verprügelt: Trump bejubelt Gewalt bei Rede
22.10.2026

Die Entrüstung in den USA ließ nach dem Aufdecken des Skandals groß. Die Demokratin Mallory McMorrow erklärte, eine von Wedgewood Polls veröffentlichte Umfrage habe ihr massiv geschadet. Darin wurde behauptet, dass die Politikerin nur auf einen einstelligen Prozentwert käme – danach habe sie keine Spenden mehr erhalten. Freiwillige Helfer seien zudem „am Boden zerstört“ gewesen. Zudem sei sie mit der „mit Aufforderungen zum Rückzug“ konfrontiert gewesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
24.10.2026 15:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.982 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.866 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.172 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Außenpolitik
Werden nicht teurer
Regierung friert Gebühren für Pass und Co. ein
Einstimmige Wahl
Tiroler FPÖ schickt Abwerzger erneut ins Rennen
„Keine Ausreden mehr!“
Digitale Landkarte für Integration soll kommen
„War ein Experiment“
Fake-Institut erfand Umfragen zu US-Zwischenwahlen
Statt Doppelprüfungen
Svazek fordert jetzt neue Gewerbeordnung-Reform
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf