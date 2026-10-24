Braucht Österreich mehr direkte Demokratie?

Das Recht geht vom Volk aus

In der Schweiz funktioniert es ja schließlich auch: Österreicher und Österreicherinnen sind mündig genug, um selbst zu entscheiden, sagen die Befürworter. Das Volk könnte Anliegen aufgreifen, die Parteien vernachlässigen, und der Politik einen klaren Auftrag erteilen. Dazu kommt: Eine Entscheidung, die das Volk selbst getroffen hat, wird auch eher akzeptiert als ein Beschluss, der im Hinterzimmer ausgehandelt wurde.