Kindergartenbetreuer verlor Job – trotz Zulassung

Wenn Silvio Gabriel Horta-Curbelo erzählt, hört man die Enttäuschung in seiner Stimme. Der 63-Jährige, ein studierter Maschinenbauingenieur, war in Graz seit Herbst 2014 in einem interkulturellen Kindergarten als Betreuer tätig – im Juli 2026 wurde er entlassen. Der Grund: eine Gesetzesänderung. Für Silvio platzte ein Traum.