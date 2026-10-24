Kindergartenbetreuer verlor Job – trotz Zulassung

Elf Jahre arbeitete Silvio, der in Graz auch als Musiker bekannt ist, als Kinderbetreuer – mit der nötigen Ausbildung. Eine Gesetzesänderung stellte ihn vor Hürden. Auf einmal ist er seinen Job los.
Wenn Silvio Gabriel Horta-Curbelo erzählt, hört man die Enttäuschung in seiner Stimme. Der 63-Jährige, ein studierter Maschinenbauingenieur, war in Graz seit Herbst 2014 in einem interkulturellen Kindergarten als Betreuer tätig – im Juli 2026 wurde er entlassen. Der Grund: eine Gesetzesänderung. Für Silvio platzte ein Traum.
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