Trockenheit sorgt für Stress bei den Brunnenbauern

Bohren bis minus 5 Grad möglich

Angesichts des nahenden Winters macht sich bei vielen Betroffenen langsam Panik breit. Grundsätzlich seien Bohrungen zwar auch im Winter möglich, fällt die Temperatur aber unter fünf Grad, nutzt Forster die Zeit für Wartungsarbeiten. Der Brunnenbauer weiß, dass viele der heurigen Anfragen von Kunden kommen, die sich schon während der letzten Trockenheit über eine Sanierung des Brunnens informiert hatten. Bei allem Verständnis für die Situation sagt er aber auch: „Wenn ich in Alleinlage bin, sollte ich rechtzeitig schauen – nicht erst, wenn ich kein Wasser mehr habe.“