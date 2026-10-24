Feldhofer junior: Mehr Torgefahr als der Papa

Brisante Partie (17 Uhr) für Hartberg daheim gegen Ex-Trainer Manfred Schmid, der dem Wolfsberger AC neue Power verleihen soll. Ein neuer Rohdiamant brennt darauf zu beweisen, warum er Coach Schopp an Romano Schmid erinnert.
Ex-Hartberg-Trainer Manfred Schmid soll am Samstag bei seinem Liga-Comeback Schlusslicht WAC mit einem Erfolg bei seinem Ex-Team Hartberg vom Kellerplatz „befreien“ – doch Markus Schopp hat einige Überraschungen für seinen Vorgänger als TSV-Coach parat: wie Shootingstar Nikolaus Feldhofer, der unter Schmid letzte Saison keine Rolle gespielt hatte.
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