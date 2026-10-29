Russland greift Bahnhof in Dnipro an: 13 Tote

Die von US-First-Lady Melania Trump unter Einbeziehung von Papst Leo vermittelte Waffenruhe gilt seit Dienstag für Oleschky und die umliegenden Gebiete, einschließlich der gesamten Region Cherson. Bisher haben weder die Ukraine noch Russland Verstöße gegen die sechstägige Feuerpause gemeldet. Laut dem Kreml soll am Donnerstag oder Freitag humanitäre Hilfe in Oleschky eintreffen. „Dort findet eine Minenräumung statt, und wir hoffen, dass die Bewohner heute oder morgen sicher und ungehindert humanitäre Hilfe erhalten können und dass diejenigen, die gehen wollen, dies tun können“, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den russischen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.