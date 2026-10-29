Nach Auszug der Kinder: J.Lo schuf „beste Songs“

Popstar und Schauspielerin Jennifer Lopez schuf eigenen Angaben zufolge nach dem Auszug ihrer Kinder einige ihrer besten Songs. Kinder „nehmen so lange einen so großen Teil deines Gehirns ein, und wenn sie weg sind – was verheerend, traurig und beängstigend ist -, stehst du vor einem Leben, das jetzt völlig anders ist“, sagte die 57-Jährige, die Mutter von 18-jährigen Zwillingen ist, dem US-Magazin „Variety“.
Man frage sich in dieser Situation: „Was soll ich mit diesem Freiraum und dieser Zeit anfangen?“, sagte Lopez weiter. „Meine Antwort war: Ich bin einfach wieder ins Studio gegangen.“ Dort habe sie „einige der besten Songs geschrieben, die ich je geschrieben habe, und ich bin wirklich begeistert“.
Sie habe ein Album geschaffen mit „einigen der fröhlichsten, schönsten Songs, die nur einen Hauch von Wehmut in sich tragen“. Eine der entstandenen Singles, „Proof of Love“, soll im November als Bonus-Stück einer Jubiläums-Neuauflage ihres Albums „Love?“ von 2011 erscheinen. Lopez‘ Zwillinge Emme und Max gingen aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony hervor. Das Paar war von 2004 bis 2014 miteinander verheiratet.
Im Sommer postete Lopez auf Instagram eine Bildergalerie von sich und ihren Kindern aus dem Urlaub. Dazu schrieb sie: „Ein Roadtrip mit meinen Lieblingen, bevor sie aufs College gehen“ und daneben postete sie einen weinenden Smiley. Der Auszug der beiden von zuhause scheint der Zwillingsmama also äußerst schwer gefallen zu haben.
Hier sehen Sie das Posting auf Instagram:
Emme ist jetzt Trans-Mann
Jennifer Lopez hat zwei Kinder, die Zwillinge Max und Oskar. Oskar kam als Mädchen zur Welt und hieß ursprünglich Emme. Am 28. Mai 2026 schloss Oskar seine Highschool-Zeit in Los Angeles ab und machte dabei seinen neuen Namen, Oskar Jacob Muñiz, öffentlich.
Die beiden Zwillinge stammen aus J.Los Ehe mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie von 2004 bis 2014 verheiratet war. Von 2002 bis 2004 war Lopez mit Ben Affleck zusammen, die beiden feierten fast 20 Jahre später ein Liebes-Comeback: 2022 heirateten sie, 2024 folgte die Scheidung. Aktuell soll Lopez mit ihrem Schauspielkollegen Brett Goldstein anbandeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.