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Nach Auszug der Kinder: J.Lo schuf „beste Songs“

Society International
29.10.2026 15:00
Ihre Kinder sind aus dem Haus. J.Lo fragte sich zunächst: „Was soll ich mit diesem Freiraum und ...
Ihre Kinder sind aus dem Haus. J.Lo fragte sich zunächst: „Was soll ich mit diesem Freiraum und dieser Zeit anfangen?“. Dann wurde sie besonders kreativ.(Bild: AFP/BEHROUZ MEHRI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Popstar und Schauspielerin Jennifer Lopez schuf eigenen Angaben zufolge nach dem Auszug ihrer Kinder einige ihrer besten Songs. Kinder „nehmen so lange einen so großen Teil deines Gehirns ein, und wenn sie weg sind – was verheerend, traurig und beängstigend ist -, stehst du vor einem Leben, das jetzt völlig anders ist“, sagte die 57-Jährige, die Mutter von 18-jährigen Zwillingen ist, dem US-Magazin „Variety“.

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Man frage sich in dieser Situation: „Was soll ich mit diesem Freiraum und dieser Zeit anfangen?“, sagte Lopez weiter. „Meine Antwort war: Ich bin einfach wieder ins Studio gegangen.“ Dort habe sie „einige der besten Songs geschrieben, die ich je geschrieben habe, und ich bin wirklich begeistert“.

Jennifer Lopez hat Zwillinge, die aus der Beziehung mit Marc Anthony stammen.
Jennifer Lopez hat Zwillinge, die aus der Beziehung mit Marc Anthony stammen.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Jeanne Accorsini)

Sie habe ein Album geschaffen mit „einigen der fröhlichsten, schönsten Songs, die nur einen Hauch von Wehmut in sich tragen“. Eine der entstandenen Singles, „Proof of Love“, soll im November als Bonus-Stück einer Jubiläums-Neuauflage ihres Albums „Love?“ von 2011 erscheinen. Lopez‘ Zwillinge Emme und Max gingen aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony hervor. Das Paar war von 2004 bis 2014 miteinander verheiratet.

Im Sommer postete Lopez auf Instagram eine Bildergalerie von sich und ihren Kindern aus dem Urlaub. Dazu schrieb sie: „Ein Roadtrip mit meinen Lieblingen, bevor sie aufs College gehen“ und daneben postete sie einen weinenden Smiley. Der Auszug der beiden von zuhause scheint der Zwillingsmama also äußerst schwer gefallen zu haben.

Hier sehen Sie das Posting auf Instagram: 

Emme ist jetzt Trans-Mann
Jennifer Lopez hat zwei Kinder, die Zwillinge Max und Oskar. Oskar kam als Mädchen zur Welt und hieß ursprünglich Emme. Am 28. Mai 2026 schloss Oskar seine Highschool-Zeit in Los Angeles ab und machte dabei seinen neuen Namen, Oskar Jacob Muñiz, öffentlich.

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Die beiden Zwillinge stammen aus J.Los Ehe mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie von 2004 bis 2014 verheiratet war. Von 2002 bis 2004 war Lopez mit Ben Affleck zusammen, die beiden feierten fast 20 Jahre später ein Liebes-Comeback: 2022 heirateten sie, 2024 folgte die Scheidung. Aktuell soll Lopez mit ihrem Schauspielkollegen Brett Goldstein anbandeln.

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