Nach Auszug der Kinder: J.Lo schuf „beste Songs“

Popstar und Schauspielerin Jennifer Lopez schuf eigenen Angaben zufolge nach dem Auszug ihrer Kinder einige ihrer besten Songs. Kinder „nehmen so lange einen so großen Teil deines Gehirns ein, und wenn sie weg sind – was verheerend, traurig und beängstigend ist -, stehst du vor einem Leben, das jetzt völlig anders ist“, sagte die 57-Jährige, die Mutter von 18-jährigen Zwillingen ist, dem US-Magazin „Variety“.