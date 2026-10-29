Möglicher weiterer Zwergplanet im Sonnensystem

Zuletzt wurde 2008 ein Zwergplanet bestätigt

Bei ED138 kenne man die Bahn schon relativ genau, sagte Planetenforscher Ralf Jaumann von der Freien Universität Berlin. „Die Größe kann man natürlich nur schätzen und so was zwischen 600 und 1500 Kilometer, das ist natürlich noch ein bisschen ungenau.“ Wenn er wirklich so groß sei – 1500 Kilometer und nicht nur 600 -, habe er eine gute Chance, als Zwergplanet anerkannt zu werden. ED138 sei jedenfalls ein aussichtsreicher Kandidat, es gebe jedoch viele. „Es ist schon interessant, dass man mit einem Teleskop von Chile aus so ein Objekt da draußen wirklich findet, dass man es auch so verfolgen kann und dass man einen großen Teil der Bahn schon bestimmt hat“, so Jaumann.