Bär knackt „bärensichere“ Mülltonne spielend

Fußgänger filmten die Begegnung. „Wir hatten gerade geparkt und waren auf dem Weg zum Shamrock Pub, als wir den Bären entdeckten“, erklärte eine Augenzeugin. Jenn Marshall fand das sehr amüsant, denn sie hätten den Großteil des Tages mit Wandern in der Natur verbracht und dort eigentlich viel eher mit der Sichtung eines Bären rechnen müssen.