Brisante Post: Ortschef erneut mit Mord bedroht

Weniger Wohnungen

Ein Ende hingegen hat die Beschwerde gegen die Gemeinde seitens der Grundstückseigentümerin beim Verfassungsgerichtshof (VfGH). „Sie hat sich gegen den Flächenwidmungsplan gerichtet. Nach dem positiven Beschluss im Gemeinderat akzeptieren wir den Grünlandanteil und die Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten“, versichert Rechtsanwalt Michael Mendel, der die Eigentümerin vertritt.