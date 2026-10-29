Jetzt knöpft sich auch Matthäus Bayern-Star vor

„Da bin ich bei Uli“, meinte Matthäus vor dem Topspiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). „Lennart Karl soll sich auf Fußball konzentrieren, bei großer Konkurrenz muss er sich durchsetzen.“ Der 65-Jährige empfahl dem 18-jährigen Offensivspieler „bisschen weniger Bling, bisschen weniger Social Media, bisschen mehr Leistung auf dem Platz.“