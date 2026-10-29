„Gracy“ hatte beste Spürnase: Vermisster gerettet

Rotkreuz-Suchhündin „Gracy“ hatte bei einer Suchaktion im Bezirk Tulln (Niederösterreich) den richtigen Riecher. In einer Hütte im Wald erschnüffelte sie einen als abgängig gemeldeten 51-Jährigen. Der Mann wurde versorgt und ins Krankenhaus gebracht.
Erneut rückten Teams aller fünf heimischen Suchhundeorganisationen zu einem Großeinsatz aus. Im Bezirk Tulln, war ein 51-Jähriger als vermisst gemeldet wurden. Erst vor wenigen Tagen hatte Hündin „Luna“ im Bezirk Melk einen abgängigen Pensionisten gerettet.
Waldgebiet durchkämmt
Diesmal waren die Helfer mittags alarmiert worden. Gemeinsam mit Polizisten streiften mehr als 25 Hundeführer mit ihren vierbeinigen Spürnasen durch die Waldgebiete rund um Königstetten. Auch ein Polizeihubschrauber sowie eine Drohne waren im Einsatz.
Vermisster entdeckt
Kurz vor 20 Uhr hatte „Gracy“ von der Hundestaffel des Roten Kreuzes den richtigen Riecher. Sie spürte den Vermissten in einer kleinen Hütte auf. „Gracys“ Hundeführerin Sari leistete gemeinsam mit Kollegen von der Rettungshundebrigade Erste Hilfe und lotste Sanitäter zum Fundort. Dann wurde der 51-Jährige ins Spital gebracht.
„Besonderer Moment“
„Wenn der eigene Hund eine Suche erfolgreich abschließt, ist das ein ganz besonderer Moment“, ist Sari zu Recht stolz auf ihre „Gracy“: „Schließlich ist unser Training darauf ausgerichtet, Menschenleben zu retten. Zwei bis drei Jahre dauert die aufwendige Ausbildung der Suchhunde. Und auch danach müssen sowohl Ausdauer und Genauigkeit als auch der Geruchssinn der Hunde laufend trainiert werden.
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