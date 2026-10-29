„Gracy“ hatte beste Spürnase: Vermisster gerettet

„Besonderer Moment“

„Wenn der eigene Hund eine Suche erfolgreich abschließt, ist das ein ganz besonderer Moment“, ist Sari zu Recht stolz auf ihre „Gracy“: „Schließlich ist unser Training darauf ausgerichtet, Menschenleben zu retten. Zwei bis drei Jahre dauert die aufwendige Ausbildung der Suchhunde. Und auch danach müssen sowohl Ausdauer und Genauigkeit als auch der Geruchssinn der Hunde laufend trainiert werden.