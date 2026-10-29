„Normale Fahrt?“: Funksprüche stehen im Fokus

So habe die Leitstelle spanischen Medien zufolge dem Lokführer des Renfe-Zuges die Anweisung gegeben, „den normalen Fahrbetrieb“ wiederaufzunehmen. Der Lokführer habe noch nachgefragt: „Normale Fahrt?“ Die Leitstelle habe geantwortet: „Ja.“ Der stehende Zug hatte offenbar die gleiche Anweisung erhalten – jedoch mit technischen Problemen zu kämpfen. Darauf habe die Leitstelle geantwortet: „Na gut, dann sobald es geht. Und falls es Probleme gibt, rufen Sie uns an.“