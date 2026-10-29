Beendet ehemaliger Arbeitgeberchef die Krise?

Sein Vorgänger Edgar Grospiron war nach anhaltenden Querelen im September von seinem Amt zurückgetreten. Nach Medienberichten war der ehemalige Olympiasieger im Freestyle-Skifahren mit seinem Managementstil angeeckt und hatte das Vertrauen bis hin in die Regierung verloren. Roux de Bézieux verfüge über umfangreiche Erfahrung in der Leitung und Steuerung großer Organisationen und sei in der Lage, ein so komplexes und ehrgeiziges Projekt wie die Winterspiele auf höchstem Niveau zu begleiten, hieß es.