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Bitteres ÖFB-Aus von Alaba bereits besiegelt?

Fußball International
29.10.2026 13:43
Fehlt David Alaba dem ÖFB-Team erneut?
Fehlt David Alaba dem ÖFB-Team erneut?(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

David Alaba droht der nächste Rückschlag! Wenn man italienischen Medienberichten Glauben schenken darf, wird der Udinese-Legionär beim nächsten ÖFB-Lehrgang Teamchef Ralf Rangnick nicht zur Verfügung stehen.

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Vor etwas mehr als einer Woche erlitt Österreichs Teamkapitän beim 0:3 gegen Lecce eine Muskelzerrung in der rechten Wade. Die Blessur beendete in der Halbzeitpause vorzeitig auch Alabas Startelfdebüt für die Norditaliener. Es war damals von einer zehntägigen Pause für den 34-Jährigen die Rede. Doch dauert es nun länger?

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Die italienische Zeitung „Messaggero Veneto“ rechnet (noch) mit einer Rückkehr gegen die AS Roma am 31. Oktober. Ganz anders sieht es hingegen der „Corriere dello Sport“, der von einem späten Alaba-Comeback am 22. November spricht. Es heißt zudem, dass sich Alaba nun voll und ganz auf sein Reha-Programm konzentrieren will.

Duelle mit Irland und Israel
Damit würde der Routinier dem ÖFB-Team erneut fehlen. In der Nations League geht es gegen Irland (heim) am 14. November und Israel (auswärts) 17. November. Am Montag wird Ralf Rangnick seinen Kader bekannt geben, spätestens dann herrscht Klarheit im Alaba-Rätsel.

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