Bitteres ÖFB-Aus von Alaba bereits besiegelt?

Die italienische Zeitung „Messaggero Veneto“ rechnet (noch) mit einer Rückkehr gegen die AS Roma am 31. Oktober. Ganz anders sieht es hingegen der „Corriere dello Sport“, der von einem späten Alaba-Comeback am 22. November spricht. Es heißt zudem, dass sich Alaba nun voll und ganz auf sein Reha-Programm konzentrieren will.