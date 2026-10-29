„Zu fanatisch“: ZDF rechnet mit Böhmermann ab

Jahrelang sorgte Jan Böhmermann mit seiner Satire für Aufsehen, gute Quote, Auszeichnungen und Diskussionen. Doch zuletzt scheint sich für ZDF-Intendant Norbert Himmler etwas verändert zu haben. Der Senderchef findet deutliche Worte für die Entwicklung des „ZDF Magazin Royale“ – und kritisiert einen konkreten Fall, bei dem für ihn eine Grenze überschritten wurde.