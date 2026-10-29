Drama in den USA: Wiener seit 30 Monaten in Haft

Wäre nach österreichischem Recht längst auf freiem Fuß

Nach österreichischer Rechtslage wäre der junge Wiener längst auf freiem Fuß. Hierzulande ist die Dauer der U-Haft für Verbrechen, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren bedroht sind, nämlich mit zwei Jahren begrenzt (§ 178 Absatz 1 Ziffer 2 StPO). Beginnt innerhalb von zwei Jahren ab Verhängung der U-Haft aus welchen Gründen auch immer nicht die Hauptverhandlung, ist der Betroffene bzw. Angeklagte zwingend auf freien Fuß zu setzen. Der junge Wiener wurde am 28. April 2024 in Florida fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommen.