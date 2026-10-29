Liebes-Aus! Forsthaus-Stars Lisa und Geri getrennt

Damit hat wohl niemand gerechnet! „Teenager werden Mütter“-Lisa und ihr Freund Geri haben sich getrennt. Das gaben beide am Donnerstag in ihren Instagram-Storys bekannt.
Lisa, die man aus „Teenager werden Mütter“ kennt, zeigte sich am Donnerstag weinend in ihrer Instagram-Story. „Also, ich glaube, wie man sieht, geht‘s mir nicht so gut.“
„Habe schon so viel geschafft ...“
Es sei „aus dem Nichts“ gekommen, erklärte sie weiter und kämpfte dabei immer wieder mit den Tränen. Es werde ihr wohl nach dem Liebes-Aus „längere Zeit nicht mehr so gut gehen“.
„Aber ich habe schon so viel geschafft und werde auch das schaffen“, zeigte sich Lisa kämpferisch. Sie werde jetzt „stark sein“, vor allem für ihren Sohn, der nicht merken soll, wie schlecht es ihr wirklich gehe. Gleichzeitig bedankte sie sich für die lieben Nachrichten ihrer Fans, unterstrich aber, dass sie zur Trennung nicht mehr sagen wolle.
Geri „macht kein Drama“ aus Trennung
Auch ihr nunmehr Ex-Freund Geri, der auch als Rapper Caprisohnn auftritt, bestätigte am Donnerstag das Liebes-Aus in seiner Instagram-Story. „Nochmals für alle: Ich und Lisa sind offiziell getrennt, nur ich mach daraus kein Drama“, heißt es da kurz und knapp.
Sex-Versprechen im Forsthaus
Lisa und Geri sind derzeit auch im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen. Die beiden zogen dort als Pärchen ein – und sorgten gleich zu Beginn für eine schlüpfrige Ansage und dem Versprechen, auch auf der Kärntner Alm Sex haben zu wollen.
Die Show, die jeden Freitag ab 20:15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen ist, wurde bereits im Frühjahr aufgezeichnet.
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