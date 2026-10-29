Liebes-Aus! Forsthaus-Stars Lisa und Geri getrennt

„Aber ich habe schon so viel geschafft und werde auch das schaffen“, zeigte sich Lisa kämpferisch. Sie werde jetzt „stark sein“, vor allem für ihren Sohn, der nicht merken soll, wie schlecht es ihr wirklich gehe. Gleichzeitig bedankte sie sich für die lieben Nachrichten ihrer Fans, unterstrich aber, dass sie zur Trennung nicht mehr sagen wolle.