WM-Vergabe an Russland sorgt für Kopfschütteln

Diese Vergabe wiegt schwer: Der internationale Gewichtheber-Verband IWF entschied kürzlich, dass die WM 2030 in Moskau stattfinden soll. Einige Länder und Verbände wollen sich dagegen stemmen. Österreichs Athleten sind diese Woche bei Weltmeisterschaft in China im Einsatz.
Bei dieser Entscheidung fällt einem die Kinnlade runter wie manchen Athleten die Langhantel! Aktuell startet in China nämlich die Gewichtheber-WM, doch kürzlich wurde bereits beschlossen, wo die Weltmeisterschaft 2030 über die Bühne gehen soll – in Russland!
Der IWF lässt den Staat, der 2022 eine Invasion in der Ukraine startete, zum ersten Mal seit Kriegsbeginn wieder in einer olympischen Disziplin Veranstalter sein – was in vielen Ländern für Kopfschütteln sorgt.
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