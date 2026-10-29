WM-Vergabe an Russland sorgt für Kopfschütteln

Bei dieser Entscheidung fällt einem die Kinnlade runter wie manchen Athleten die Langhantel! Aktuell startet in China nämlich die Gewichtheber-WM, doch kürzlich wurde bereits beschlossen, wo die Weltmeisterschaft 2030 über die Bühne gehen soll – in Russland!

Der IWF lässt den Staat, der 2022 eine Invasion in der Ukraine startete, zum ersten Mal seit Kriegsbeginn wieder in einer olympischen Disziplin Veranstalter sein – was in vielen Ländern für Kopfschütteln sorgt.