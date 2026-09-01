Speedboat hebt bei Rennen mit 340 km/h ab

Crash passierte kurz nach Ziellinie

Zuvor sei das Boot richtig gut gelaufen, erklärte einer der Fahrer: „Aber gegen Ende des Rennens haben wir den Trimm immer weiter angezogen. Dann sind wir durch die Ziellinie gefahren, und plötzlich ließ die Power nach, der Anpressdruck sank, und da hob das Boot ab“, erklärte Rusty Williams. Er und sein Kollege seien ruhig geblieben und hätten sich darauf konzentriert, das Boot so schnell wie möglich zu verlassen.