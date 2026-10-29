Dunkle Geldquellen fluten Trumps Wahlkampf

Der Wahlkampf in den USA erreicht neue finanzielle Dimensionen. Allein fünf sogenannte Super PACs steckten mehr als eine Milliarde Dollar (rund 899 Millionen Euro) in die Kampagnen vor den Kongresswahlen am kommenden Dienstag. Ein großer Teil des Geldes stammt aus Quellen, die nur schwer nachvollziehbar sind. Das zeigt eine Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf Basis von Daten US-amerikanischer Bundesbehörden.