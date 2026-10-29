Mörder täuschte Umzug von Opfer ins Ausland vor

Die Polizei fand nach eigenen Angaben Hinweise, dass Epifanio gezielt den Anschein erweckte, Maria sei am Leben – Details sind nicht bekannt. Ihre Leiche ist bislang nicht gefunden, Ermittler durchsuchen den Garten des Paares. Die Staatsanwaltschaft will auch ohne Leiche Anklage erheben. Gaminde sitzt ohne Kaution in Haft.