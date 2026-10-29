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3 Monate nach Ehemann

Trauer um Schauspiel-Legende: Elke Sommer ist tot

Society International
29.10.2026 09:32
Trauer um Elke Sommer: Die Schauspielerin, die als „Deutsches Fräuleinwunder“ in Hollywood ...
Trauer um Elke Sommer: Die Schauspielerin, die als „Deutsches Fräuleinwunder“ in Hollywood Karriere machte, starb im Alter von 85 Jahren in ihrer Villa in Bel Air.(Bild: Krone-Collage/Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trauer um eine Schauspiel-Legende: Elke Sommer, das deutsche Fräuleinwunder der 60er-Jahre, ist nur wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag am 5. November in ihrem Zuhause in Bel Air gestorben, wie die „Bild“-Zeitung berichtete.

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Wie die deutsche Zeitung berichtete, sei Sommer an Herzinsuffizienz nach langer Bettlägerigkeit verstorben.

Vor 3 Monaten starb ihr Ehemann
Erst im Juli musste Sommer von ihrem Ehemann Wolf Walther, der im Alter von 77 verstarb, Abschied nehmen. Danach sei es ihr stetig schlechter gegangen, bezog sich die „Bild“ auf die Informationen aus Sommers Freundeskreis.

Elke Sommer mit ihrem Ehemann Wolf Walther
Elke Sommer mit ihrem Ehemann Wolf Walther(Bild: Viennareport)

„Jetzt konnte Elke ihm endlich folgen“, zitiert die Zeitung den Münchner Fotografen Erwin Schneider, der in der Nacht über den Tod seiner Freundin informiert worden war. Demnach sei Sommer „friedlich gegen 22 Uhr eingeschlafen“. 

Elke Sommer starb wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in ihrer Villa in Bel Air.
Elke Sommer starb wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in ihrer Villa in Bel Air.(Bild: Viennareport)

Letzter Wille soll erfüllt werden
Sommers letzter Wille sei gewesen, im Familiengrab in Marloffstein in Bayern begraben zu werden – an der Seite ihres Ehemannes sowie ihres Vaters und ihrer Mutter. In Marloffstein hatten Sommer und Walther 1993 zudem geheiratet.

Elke Sommer wurde bei einer Miss-Wahl entdeckt und startete später in Hollywood durch.
Elke Sommer wurde bei einer Miss-Wahl entdeckt und startete später in Hollywood durch.(Bild: Viennareport)
Sie galt als das „Deutsche Fräuleinwunder“.
Sie galt als das „Deutsche Fräuleinwunder“.(Bild: APA-Images / Everett Collection)

Im Sommer 1940 wurde Sommer als Elke Schletz in Berlin-Spandau geboren. Ihr Vater war evangelischer Pfarrer. 1942 suchte die Familie während des Krieges nahe Erlangen Unterschlupf.

Von Miss-Wahl nach Hollywood
Als Elke und ihre Mama Renata einen Kurzurlaub im italienischen Viareggio machten, gewann sie eine Miss-Wahl und wurde für den Film entdeckt. 1962 folgte die erste große Hauptrolle in „Das Mädchen und der Staatsanwalt“. Die Schauspielerin schaffte den Sprung nach Hollywood, wo sie bis zuletzt die Wintermonate verbrachte.

Elke Sommer mit Paul Newman in „Der Preis“: Für ihre Rolle wurde sie 1964 mit einem Golden Globe ...
Elke Sommer mit Paul Newman in „Der Preis“: Für ihre Rolle wurde sie 1964 mit einem Golden Globe ausgezeichnet.(Bild: APA-Images / United Archives / Impress)
Elke Sommer auf einem Foto aus dem Jahr 1974
Elke Sommer auf einem Foto aus dem Jahr 1974(Bild: APA-Images / mptv / www.mptvimages.com)
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In ihrer großen Zeit Anfang der 60er-Jahre wurde sie zum Inbegriff der blonden, aber nicht verruchten und deutschen Sexbombe. Ein internationaler Star. 1964 gewann sie einen Golden Globe für ihre Rolle in „Der Preis“.

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