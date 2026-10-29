Trauer um Schauspiel-Legende: Elke Sommer ist tot

Von Miss-Wahl nach Hollywood

Als Elke und ihre Mama Renata einen Kurzurlaub im italienischen Viareggio machten, gewann sie eine Miss-Wahl und wurde für den Film entdeckt. 1962 folgte die erste große Hauptrolle in „Das Mädchen und der Staatsanwalt“. Die Schauspielerin schaffte den Sprung nach Hollywood, wo sie bis zuletzt die Wintermonate verbrachte.