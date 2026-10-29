EU-Mitgliedschaft für Kanada vorerst gestoppt

Vorstoß sorgte für viel Aufmerksamkeit

Bei dem Treffen in Montreal hatte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die „assoziierte Mitgliedschaft“ Kanadas eigentlich offiziell auf den Weg bringen wollen. Sie hatte sie zuvor im September in einer Rede im Beisein des kanadischen Premierministers Mark Carney vorgeschlagen und damit für viel Aufmerksamkeit gesorgt.