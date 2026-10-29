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Nach „A*******h“-Sager

Mega-Zoff! Im Forsthaus fliegen jetzt die Fetzen

Stars & Society
29.10.2026 08:55
Elsa und Beverly wollen den „A*******h“-Sager von Ebru nicht auf sich sitzen lassen. Im ...
Elsa und Beverly wollen den „A*******h“-Sager von Ebru nicht auf sich sitzen lassen. Im „Forsthaus Rampensau“ herrscht jetzt Zickenkrieg!(Bild: ATV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Angespannte Gemüter, Unstimmigkeiten und blanke Nerven: Während der Streit zwischen Beverly und Ebru, Philisha und Shira und Julia und Ebru eskaliert, wittern die Neuankömmlinge Lisa und Geri ihre Chance auf Allianzen.

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Was mit Spaß startete, wurde schnell Ernst. Die „Forsthaus Rampensau“-Drag-Show endete mit einem unschönen Kommentar von Ebru: „Die größten A*löcher sind in der Jury!“

„Will mit denen gar nichts mehr zu tun haben“
Für Elsa und Beverly Grund genug, um sie zur Rede zu stellen. Auch Shira ist tief verletzt: „Ich bin grad so schockiert“, meint sie unter Tränen und sagt weiter „Ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben.“ Auch Team-Partnerin Philisha ist sich sicher: „Mein Bauchgefühl hat mich nicht enttäuscht.“

Beverly und Elsa sind sauer auf Ebru und Julia.
Beverly und Elsa sind sauer auf Ebru und Julia.(Bild: ATV)

Doch Julia & Ebru sind gerade ebenso wenig gut auf die Reality-Stars Beverly und Elsa zu sprechen, da Elsa bei den anderen Rampensäuen vor versammelter Runde nachfragte, wer eher das Haus verlassen soll: Philisha und Shira oder Julia und Ebru. Dieses Stimmungsbarometer nervt Ebru: „Die Leute sind falsch.“

Und Ebru und Julia finden: „Die Leute sind falsch.“
Und Ebru und Julia finden: „Die Leute sind falsch.“(Bild: ATV)

Elsa nimmt die Anschuldigungen wie gewohnt gelassen und Team-Partnerin Beverly meint „Lass die Leute über dich reden, anscheinend sind sie selbst nicht so interessant.“ Entsteht hier kurz vor dem nächsten großen Absägen der nächste große Streit?

Lisa wittert ihre Chance!
Doch wo sich zwei streiten, freut sich bekanntlich die Dritte. Und so wittert Neuankömmling Lisa ihre große Chance. „Eigentlich bin ich nicht so der Fan von richtigen Allianzen, aber wenn, dann will ich auf der richtigen Seite stehen“, meint die Teenie-Mutter. Sie scheut nicht davor, Öl ins Feuer zu gießen, indem sie mitgehörte Gespräche direkt der Allianz berichtet.

Können Lisa und Geri ihre Chance nutzen und alle einkochen?
Können Lisa und Geri ihre Chance nutzen und alle einkochen?(Bild: ATV)

Sichert sie sich so die Gunst der Vierer-Allianz von Beverly, Elsa, Shira und Philisha? Lisa zumindest meint: „Man weiß nicht, wem man vertrauen soll.“

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Wer schmiedet erfolgreich Allianzen, wer hat seine Gunst verspielt und wer fliegt am Ende? Das gibt es am Freitag, 20:15 Uhr auf JOYN und ATV, in der neuen Folge von „Forsthaus Rampensau“ zu sehen.

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