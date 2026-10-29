Mega-Zoff! Im Forsthaus fliegen jetzt die Fetzen

„Will mit denen gar nichts mehr zu tun haben“

Für Elsa und Beverly Grund genug, um sie zur Rede zu stellen. Auch Shira ist tief verletzt: „Ich bin grad so schockiert“, meint sie unter Tränen und sagt weiter „Ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben.“ Auch Team-Partnerin Philisha ist sich sicher: „Mein Bauchgefühl hat mich nicht enttäuscht.“