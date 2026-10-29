Dank KI & Hightech: Immer mehr Megareiche in China

Insgesamt stiegen 263 Vermögende neu in die Reichen-Liste ein – sie sind vor allem in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Halbleitern tätig. Darunter findet sich etwa der Gründer des KI-Startups Deepseek, Liang Wenfeng, dessen Vermögen auf umgerechnet 37,5 Milliarden Euro geschätzt wird und der den siebten Platz der Liste belegt. Im vergangenen Jahr hatte Deepseek ein KI-Modell herausgebracht, dass es mit den führenden US-Konkurrenten aufnehmen kann, den Unternehmensangaben nach aber deutlich niedrigere Entwicklungskosten verursachte.