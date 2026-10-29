„Fremde stehen in der Nacht auf meinem Balkon!“

„Es liegen keine polizeilichen Hinweise vor“

„Im genannten Bereich stellen wir derzeit weder Einbrüche noch eine erhöhte Beschwerde- bzw. Einsatzlage fest“, so die Polizei Wien. Auch würden derzeit keine polizeilichen Erkenntnisse vorliegen, die auf eine besondere Häufung gleich gelagerter Vorfälle in der genannten Wohnanlage schließen lassen. Aber: Ob und wie hausfremde Personen in die Wohnanlage beziehungsweise über Notausgänge in die Terrassenbereiche gelangen können, die bauliche Ausgestaltung und Sicherung einer privaten Wohnanlage fällt grundsätzlich in den Verantwortungsbereich des Eigentümers bzw. der zuständigen Hausverwaltung. Dies betrifft insbesondere Fragen der Zutrittskontrolle und der technischen bzw. baulichen Absicherung von Allgemeinflächen.