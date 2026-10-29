Lkw-Lenker fuhren ohne Schein quer durch Europa

Bei einer routinemäßigen Schwerverkehrskontrolle gingen Beamten der Polizeiinspektion Sillian in Osttirol gleich zwei Lkw-Lenker ins Netz. Die Männer waren ohne bzw. mit einem gefälschten Schein unterwegs. Auch der Lkw hatte einige technische Mängel.
Da dürften die Beamten der Polizeiinspektion Sillian am Mittwoch nicht schlecht gestaunt haben, als sie bei einer Schwerverkehrskontrolle in Leisach einen russischen Klein-Lkw kontrollierten.
Neben schwerwiegenden technischen Mängeln am Fahrzeug machten die Beamten auch noch eine weitere Entdeckung: Der russische Lenker hatte keinen gültigen Führerschein. Dieser wurde ihm bereits vor etwa eineinhalb Jahren entzogen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
Beifahrer wollte weiterfahren, auch er ohne Schein
Kein Problem, wie sich sein Beifahrer, ein Mann aus Litauen dachte. Als dieser die Fahrt fortsetzen wollte, kontrollierten die Beamten auch ihn. Der Mann wies sich mit einem litauischen Führerschein aus. „Bei der weiteren Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte“, so die Polizei.
Der Mann zeigte sich geständig. Er wird angezeigt.
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