Lkw-Lenker fuhren ohne Schein quer durch Europa

Beifahrer wollte weiterfahren, auch er ohne Schein

Kein Problem, wie sich sein Beifahrer, ein Mann aus Litauen dachte. Als dieser die Fahrt fortsetzen wollte, kontrollierten die Beamten auch ihn. Der Mann wies sich mit einem litauischen Führerschein aus. „Bei der weiteren Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte“, so die Polizei.