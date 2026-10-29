Trump-Posts: Wall-Street-Firmen kaufen Vorabzugang

Die von US-Präsident Donald Trump gegründete Social-Media-Plattform Truth Social hat Insidern zufolge den Finanzdatendienstleister Bloomberg und zwei Wall-Street-Firmen als Kunden für einen schnelleren Zugang zu den Posts des Präsidenten gewonnen. Sie sollen bis zu 100.000 Dollar pro Monat zahlen. Der Dienst verschafft zahlenden Abonnenten über eine Programmierschnittstelle (API) einen Zeitvorteil bei Trumps Beiträgen, die die Finanzmärkte bewegen könnten.
Kritiker bemängeln, dies sei unethisch und verschaffe Händlern einen Vorteil gegenüber Privatanlegern. Bei den beiden Wall-Street-Firmen handle es sich um die auf Hochfrequenzhandel spezialisierten Unternehmen Susquehanna International Group und Jump Trading.
Trump-Sprecher weist Kritik zurück
Trumps Firma Trump Media and Technology Group hatte den Dienst im Juli angekündigt. Es dürfte das erste Mal sein, dass ein mit einem amtierenden Präsidenten verbundenes Unternehmen den Zugang zu dessen Äußerungen verkauft. In einer Stellungnahme erklärte Trump Media: „Truth Social bietet ein branchenübliches API-Produkt an, für das eine erhebliche Nachfrage in allen Branchen besteht. Wir nehmen die Vertraulichkeit unserer Kunden ernst. Dieser Bericht basiert auf irreführenden Informationen, die von anonymen Informanten verbreitet werden, um unserem Unternehmen, unseren Kunden und Aktionären zu schaden.“
Ein Sprecher des Weißen Hauses, Davis Ingle, sagte, weder Trump noch seine Familie seien direkt an Anlageentscheidungen beteiligt. „Präsident Trump handelt nur im besten Interesse aller US-Bürger – deshalb haben sie ihn mit überwältigender Mehrheit in dieses Amt wiedergewählt.“ Bloomberg, Jump Trading und Susquehanna lehnten eine Stellungnahme ab.
Klage gegen Bezahlmodell anhängig
Gegen das Bezahlmodell von Truth Social ist eine Klage anhängig. Darin wird argumentiert, eine finanzielle Hürde für Regierungsinformationen sei möglicherweise verfassungswidrig. Die Nachrichtenagentur Reuters, ein Konkurrent von Bloomberg, erklärte: „Wir werden den Dienst prüfen, haben aber derzeit keine Pläne, ihn zu abonnieren.“ Die Familienstiftung des Präsidenten hält 41 Prozent an Trump Media, deren alleiniger Begünstigter Trump ist. Die Aktien des Unternehmens haben in diesem Jahr mehr als 50 Prozent an Wert verloren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.