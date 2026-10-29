Trump-Posts: Wall-Street-Firmen kaufen Vorabzugang

Trump-Sprecher weist Kritik zurück

Trumps Firma Trump Media and Technology Group hatte den Dienst im Juli angekündigt. Es dürfte das erste Mal sein, dass ein mit einem amtierenden Präsidenten verbundenes Unternehmen den Zugang zu dessen Äußerungen verkauft. In einer Stellungnahme erklärte Trump Media: „Truth Social bietet ein branchenübliches API-Produkt an, für das eine erhebliche Nachfrage in allen Branchen besteht. Wir nehmen die Vertraulichkeit unserer Kunden ernst. Dieser Bericht basiert auf irreführenden Informationen, die von anonymen Informanten verbreitet werden, um unserem Unternehmen, unseren Kunden und Aktionären zu schaden.“