Senior nach Crash: „Lasse mir Schein nicht nehmen“

Lenker verletzt

Dort kam das Auto zum Stillstand und der 84-Jährige blieb verletzt im Wagen sitzen. Etwa 45 Minuten später dürften die Nachbarn den Unfall bemerkt haben und setzten die Rettungskette in Gang. Mit den Worten „Ich lasse mir den Schein nicht mehr nehmen“, soll der Senior sowohl einen Alkoholvortest als auch einen Alkomattest verweigert haben.