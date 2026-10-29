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Gartenmauer touchiert

Senior nach Crash: „Lasse mir Schein nicht nehmen“

Oberösterreich
29.10.2026 09:30
(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wo ein 84-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag hinwollte, ist unklar. Fakt ist, dass er sein Ziel nicht erreicht hat und stattdessen im Garten des Nachbarn landete. Er wurde verletzt, verweigerte den Alkotest.

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Ein 84-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 0.15 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus der Garage seines Einfamilienhauses in Lacken (Oberösterreich). Dabei überquerte er laut Polizei die gesamte Breite der Gemeindestraße, kam von der Fahrbahn ab und rollte über eine angrenzende Wiese bis zur Gartenmauer eines Nachbargrundstücks.

Lenker verletzt
Dort kam das Auto zum Stillstand und der 84-Jährige blieb verletzt im Wagen sitzen. Etwa 45 Minuten später dürften die Nachbarn den Unfall bemerkt haben und setzten die Rettungskette in Gang. Mit den Worten „Ich lasse mir den Schein nicht mehr nehmen“, soll der Senior sowohl einen Alkoholvortest als auch einen Alkomattest verweigert haben.

Er kam mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Linz.

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