Senior nach Crash: „Lasse mir Schein nicht nehmen“

Wo ein 84-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag hinwollte, ist unklar. Fakt ist, dass er sein Ziel nicht erreicht hat und stattdessen im Garten des Nachbarn landete. Er wurde verletzt, verweigerte den Alkotest.
Ein 84-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 0.15 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus der Garage seines Einfamilienhauses in Lacken (Oberösterreich). Dabei überquerte er laut Polizei die gesamte Breite der Gemeindestraße, kam von der Fahrbahn ab und rollte über eine angrenzende Wiese bis zur Gartenmauer eines Nachbargrundstücks.
Lenker verletzt
Dort kam das Auto zum Stillstand und der 84-Jährige blieb verletzt im Wagen sitzen. Etwa 45 Minuten später dürften die Nachbarn den Unfall bemerkt haben und setzten die Rettungskette in Gang. Mit den Worten „Ich lasse mir den Schein nicht mehr nehmen“, soll der Senior sowohl einen Alkoholvortest als auch einen Alkomattest verweigert haben.
Er kam mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Linz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.