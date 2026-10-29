Justizwache-Ausbildung in Tirol ab 2027 geplant

„Es ist gut, wenn Tirol in Wien gehört wird“

Auch LH Anton Mattle (ÖVP) zeigt sich erfreut ob dieser Entwicklung. „Es ist gut, wenn Tirol in Wien gehört wird. Ich stehe ganz klar hinter den Justizwachebeamtinnen und -beamten sowie ihrer Forderung nach Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen“, betont er im „Krone“-Gespräch, „gemeinsam mit Thomas Erhard habe ich mich deshalb an die zuständige Justizministerin Anna Sporrer gewandt. Dass nun an einem eigenen Ausbildungslehrgang in Tirol gearbeitet wird, ist ein wichtiges Signal“.