Abgesagte Ski-Rennen: Ersatzort steht jetzt fest!

In den kommenden Rennen soll es nun wieder besser laufen. Im November folgen die Slaloms in Levi und Gurgl, ehe die Nordamerika-Tournee beginnt. „Wir haben bei beiden Geschlechtern einen guten Plan, wie wir es machen wollen. Wenn das immer funktionieren würde und so einfach wäre, wären wahrscheinlich eh alle Weltmeister. Es ist ein unglaublich spannender Sport, es kann viel passieren, nach oben und unten“, betonte ÖSV-Alpinchef Christian Mitter.