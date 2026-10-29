Fans schweigen – Muslic findet deutliche Worte

„Wir dürfen keine Ausreden suchen, sondern müssen es so annehmen, wie die Situation ist. Wir können solche Situationen auf Schalke. Ich weiß noch ganz genau, wie es vor 16 Monaten auf Schalke war. Es war alles in Schutt und Trümmern, wir haben aber den Mut nicht verloren“, sagte Muslic am Mittwochabend.