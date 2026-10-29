Fans schweigen – Muslic findet deutliche Worte

0:2 bei Zweitligist Dynamo Dresden – für Schalke ist das DFB-Pokal-Abenteuer mit einer Blamage in der zweiten Runde zu Ende gegangen. Die Fans der „Königsblauen“ quittierten die Leistung in Sachsen mit einem Schweigen. Cheftrainer Miron Muslic stimmte seine Profis auf schwierige Wochen ein.
„Wir dürfen keine Ausreden suchen, sondern müssen es so annehmen, wie die Situation ist. Wir können solche Situationen auf Schalke. Ich weiß noch ganz genau, wie es vor 16 Monaten auf Schalke war. Es war alles in Schutt und Trümmern, wir haben aber den Mut nicht verloren“, sagte Muslic am Mittwochabend.
„Nächsten Wochen werden tough“
Das Scheitern beim Zweitligisten war das fünfte sieglose Pflichtspiel in Serie. In vier der fünf Spielen blieb der Bundesliga-Aufsteiger ohne Tor. „Das Programm wird tough, die nächsten Wochen werden tough. Das müssen wir überstehen, da müssen wir durch, geschlossen, gemeinsam“, meinte Muslic mit Blick auf die kommenden Wochen.
Nun wartet Duell mit RB Leipzig
Und es wird nicht einfacher! Bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) muss Schalke in der deutschen Bundesliga gegen RB Leipzig ran.
„Die mitgereisten Fans haben heute das Recht, keine Reaktion zu zeigen. Das muss uns klar sein und wir müssen das reflektieren und gegen Leipzig ein anderes Gesicht zeigen“, forderte Kenan Keraman.
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