Waldheims Wahlkämpfer: Heribert Steinbauer ist tot

Leitete mehrere Wahlkampagnen

Steinbauer war von 1967 bis 1970 Generalsekretär sowie bis 1979 Leiter der Abteilung Politik der ÖVP-Bundespartei. Von 1975 bis 1994 gehörte er dem Nationalrat an und war auch Mediensprecher seiner Fraktion. Er leitete nicht nur die Kampagne für Waldheim, sondern auch den Wahlkampf für die Bundespräsidentschaft 1974. Zudem leitete er mehrere Wahlkämpfe für den Nationalrat.