Ätna stieß vier Kilometer hohe Aschewolke aus

Der Ätna ist Europas höchster und einer der aktivsten Vulkane. Seine Aktivität reicht von kleineren Ascheemissionen bis zu explosiven Ausbrüchen mit Lavafontänen und Lavaströmen. Die Behörden überwachen den Vulkan kontinuierlich. Eine rote Warnstufe für die Luftfahrt bedeutet dabei nicht automatisch, dass ein Flughafen geschlossen werden muss. Entscheidend sind unter anderem die Ausbreitung der Aschewolke und die Windrichtung.