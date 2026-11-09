Drogenlenkerin verhöhnte Unfallopfer vor Gericht

Montag Abend läuft um 20.15 Uhr der Film „Querschnitt“ auf Servus TV. Vergangenen Donnerstag war die Premiere in der Orangerie des Schloss Schönbrunn in Wien. Mit Nico Langmann, Österreichs bestem Rollstuhltennisspieler, und der früheren Extremsportlerin Delia Guggenheim waren zwei Hauptdarsteller der Dokumentation zu Gast. Gerade die Geschichte der Schweizerin macht fassungslos.
Delia Guggenheim fuhr 2025 am ersten schönen warmen Frühlingstag des Jahres mit dem Fahrrad eine vierstündige Runde. Kurz vor ihrem Elternhaus in Zumikon im Schweizer Kanton Zürich fuhr sie am Ende der Ausfahrt auf einer geraden Straße auf dem mit gelber Farbe markierten Radweg. Dann geschah das Unfassbare. Eine auf das Handy schauende und unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin erfasste die Extremsportlerin. Ein hinter der Drogenlenkerin befindlicher Autofahrer nahm das Unglück mit seiner Dashcam auf.
„Es ist so unnötig und unfair“
Die Mutter von Delia eilte zur Unfallstelle. Ihre Tochter sagt zu ihr: „Ich will nicht sterben, ich starte auch bei den Paralympics.“ Guggenheim wusste sofort, dass sie schwer verletzt ist. Durch den Unfall wurde Guggenheims Rückenmark auf der Höhe des Halses zerquetscht. Seitdem sitzt die Sportpsychologin im Rollstuhl. Im Film sagt sie: „Es ist so unnötig und so unfair. Nichts kann es ungeschehen machen. Man muss das daraus machen, was man kann.“
Die 23-Jährige arbeitet als Sportpsychologin, betreut Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Disziplinen. Sie schreibt Trainingspläne für Ausdauersportler und ist Botschafterin für den Wings for Life World Run. Vergangenes Jahr nahm die Schweizerin auch beim Marathon des Sables mit drei Freunden als Helfern in der marokkanischen Sahara teil.
Elf Monate bedingte Haft
Die Drogenlenkerin wurde zu elf Monaten bedingter Haft verurteilt. Bei der Gerichtsverhandlung sagte die Frau zu ihr, dass sie froh sei, dass bei dem Unfall keine schlimmeren Sachen passiert seien. An dieser Aussage kiefelte Delia lange, arbeitete es mit einer Psychologin auf.
Montag Abend nach der Ausstrahlung von „Querschnitt“ ist Delia Guggenheim bei Sport und Talk aus dem Hangar-7 (ab 21.30 Uhr) wie auch Heinz Kinigadner und Nico Langmann zu Gast.
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