Drogenlenkerin verhöhnte Unfallopfer vor Gericht

„Es ist so unnötig und unfair“

Die Mutter von Delia eilte zur Unfallstelle. Ihre Tochter sagt zu ihr: „Ich will nicht sterben, ich starte auch bei den Paralympics.“ Guggenheim wusste sofort, dass sie schwer verletzt ist. Durch den Unfall wurde Guggenheims Rückenmark auf der Höhe des Halses zerquetscht. Seitdem sitzt die Sportpsychologin im Rollstuhl. Im Film sagt sie: „Es ist so unnötig und so unfair. Nichts kann es ungeschehen machen. Man muss das daraus machen, was man kann.“