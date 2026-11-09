Befreiungsschlag! Glasners besondere Eigenschaft

Im Sommer verpflichtete er für ein geschätztes Jahresgehalt von rund 15 Millionen Euro Oliver Glasner. Der 52-Jährige appellierte damals bei einem Lunch direkt an Marinakis: „Wenn wir fünf Spiele gewinnen, brauche ich dich nicht. Aber wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dann brauche ich dich.“