Befreiungsschlag! Glasners besondere Eigenschaft

Einer der schillerndsten Bosse im Weltfußball. Evangelos Marinakis – Milliardär, Reederei-Tycoon und Besitzer signifikanter Anteile an Rio Ave, Olympiakos und Nottingham. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen? Trainer entlassen! In 16 Jahren als Klub-Eigentümer feuerte der Grieche bereits 25 (!) Coaches.
Im Sommer verpflichtete er für ein geschätztes Jahresgehalt von rund 15 Millionen Euro Oliver Glasner. Der 52-Jährige appellierte damals bei einem Lunch direkt an Marinakis: „Wenn wir fünf Spiele gewinnen, brauche ich dich nicht. Aber wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dann brauche ich dich.“
Eine Krise folgte – 0:1 gegen Coventry, 1:3 gegen Crystal Palace, 0:1 gegen Arsenal, 1:1 gegen Ipswich, 0:2 gegen Brentford. Nur ein mickriger Punkt aus fünf Partien – Nottingham nur Vorletzter. Doch der berüchtigte Trainer-Verschleißer blieb ruhig. Im Gegenteil: Marinakis begrüßte Glasners öffentliche Wutrede sogar und sprach ihm das Vertrauen aus.
Diese Geduld zahlte sich aus. Mit wenig Ballbesitz, aber extrem bissig und eiskalt, schlug Nottingham Manchester City mit 3:1. Ein Befreiungsschlag.
Marinakis wird sich in diesem Moment wohl an Glasners Worte erinnert haben: „Ich brauche dich, wenn es einmal nicht läuft.“ Der Österreicher hat mit Weitblick und seinen Visionen selbst den dominanten, ungeduldigen Patriarchen überzeugt. Auch das ist eine Eigenschaft, die wirkliche Klassetrainer ausmacht.
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