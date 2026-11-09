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Frust nach 3:4 in Graz

„Kindlich!“ Nach Horror-Wochen steigt der Druck

Bundesliga
09.11.2026 06:32
Große Enttäuschung bei den Sturm-Spielern nach dem Schlager gegen Salzburg
Große Enttäuschung bei den Sturm-Spielern nach dem Schlager gegen Salzburg(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

3:4 gegen Red Bull Salzburg – die erste Liga-Heimniederlage und erstmals vier Gegentore in der Amtszeit von Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch waren ein „passender“ Abschluss zweier Horror-Wochen für die Grazer.

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Ingolitsch tadelte nach dem Schlusspfiff „kindliches“ Abwehrverhalten. „Die Salzburg-Spieler sind teilweise wie im Slalom vorbeigelaufen, wir waren wie Hydranten“, meinte der Sturm-Trainer („ich stehe für gute Organisation“). Nicht nur, dass man in der Liga mit nur zwei Punkten aus drei Spielen den Anschluss an die Spitzenteams verlor. Sturm schied in Lustenau im Cup aus und unterlag im Europa-League-Schlüsselspiel zu Hause Celje 2:3.

Nur noch Mittelmaß
Mit 19 Punkten nach zwölf Runden ist Sturm in der Liga nur noch Mittelmaß. Rapid (33) und Salzburg (30) sind enteilt, der LASK sechs Punkte voran, und zu allem Überfluss gingen die Grazer als Nummer zwei der Steiermark hinter Hartberg (20) in die Länderspielpause. Den Blick auf die Tabelle tut der Meister von 2024 und 2025 nur widerwillig. „Wir müssen uns nicht auf die Tabelle fokussieren, wir haben ganz andere Probleme. Die Pause kommt gut, unser Tank ist leer“, gestand Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic. „Wir kriegen zu leichte Tore, und dann ist es schwer, das immer wieder zu korrigieren.“

Die lange Ausfallliste von potenziellen Startelf-Akteuren befeuerte die Negativspirale maßgeblich. Ingolitsch erinnerte daran, dass erst im Mai abgerechnet würde. Punktet Sturm bis Jahresende gegen Altach (a), Tirol (h), Austria (h) und GAK jedoch nicht gehörig, könnte es für den 34-Jährigen eng werden.

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Vorerst forderte Ingolitsch von seinem Team, sich „auf die simplen Aufgaben“ zu fokussieren. „Das heißt gut verteidigen und individualtaktisch richtig zulegen.“ Mit Gizo Mamageishvili und Seedy Jatta kehrten zuletzt immerhin zwei Offensivkräfte in den Kader zurück. Bei Filip Rozga und Otar Kiteishvili, dem Unterschiedsspieler schlechthin, wird es aber noch deutlich länger bis zum Comeback dauern.

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