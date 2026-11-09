„Kindlich!“ Nach Horror-Wochen steigt der Druck

Nur noch Mittelmaß

Mit 19 Punkten nach zwölf Runden ist Sturm in der Liga nur noch Mittelmaß. Rapid (33) und Salzburg (30) sind enteilt, der LASK sechs Punkte voran, und zu allem Überfluss gingen die Grazer als Nummer zwei der Steiermark hinter Hartberg (20) in die Länderspielpause. Den Blick auf die Tabelle tut der Meister von 2024 und 2025 nur widerwillig. „Wir müssen uns nicht auf die Tabelle fokussieren, wir haben ganz andere Probleme. Die Pause kommt gut, unser Tank ist leer“, gestand Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic. „Wir kriegen zu leichte Tore, und dann ist es schwer, das immer wieder zu korrigieren.“