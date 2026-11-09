OÖ-Unterhaus-Duo läuft für das Nationalteam auf!

Nach 50 Jahren Pause spielt Österreichs Fußball-Amateur-Nationalteam wieder gegen die deutschen Erzrivalen, gegen die es zuletzt 1976 eine knappe Niederlage setzte. Mit dabei: Trainer Peter Madritsch und Spieler Felix Sickinger, die sonst beide für Gurten im Einsatz sind.
Diese Rechnung ist älter als Cordoba: Im März 1976 verlor Österreichs Amateur-Auswahl mit 0:1 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Zwei Jahre später schoss Hans Krankl die Profis zum 3:2, doch auf ihre Revanche müssen die rot-weiß-roten Unterhaus-Kicker schon 50 Jahre warten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.