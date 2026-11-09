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Moped-Kontrollen

Schüler sauer: „Ist eine Pflanzerei der Polizei“

Salzburg
09.11.2026 06:00
Die Polizei fährt immer wieder zur Halleiner HTL und kontrolliert dort geparkte Mopeds.
Die Polizei fährt immer wieder zur Halleiner HTL und kontrolliert dort geparkte Mopeds.(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Fuchs, Patrick Huber, Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Notwendige Kontrollen oder schlicht übereifrig? Die Exekutive hat die Mopeds von Salzburger Jugendlichen im Visier – obwohl diese eigentlich nur vor ihren Schulen parken. Der Ärger ist groß, die Polizei selbst versteht die Aufregung nicht ... 

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Ihren Namen wollen sie allesamt lieber nicht in der Zeitung. Zu groß ist die Angst vor Konsequenzen, vor neuerlichen Problemen mit der Obrigkeit. Zu sagen haben die Betroffenen einiges. Gleich mehrere Personen wandten sich an die „Krone“ – und machten ihrem Ärger Luft.

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