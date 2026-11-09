Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musik + Literatur

Von faszinierend bis beängstigend

Vorarlberg
09.11.2026 06:00
Das bereits traditionelle Festival „texte und töne“ verbindet zeitgenössische Musik mit ...
Das bereits traditionelle Festival „texte und töne“ verbindet zeitgenössische Musik mit Literatur(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Das traditionelle Festival „texte und töne“ ging am Samstag im Funkhaus des ORF Vorarlberg in Dornbirn über die Bühne. Das Publikum zeigte sich ob der großen Vielfalt beeindruckt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Traditionell am ersten Samstag im November lädt das ORF-Studio in Dornbirn zur Begegnung mit neuer Musik und Literatur, früher aus Vorarlberg, nun weiträumiger verortet. Die Veranstaltung dauert vom Nachmittag bis gegen Mitternacht, Kommen und Gehen ist somit vorgesehen. An dieser Stelle besprochen seien die Darbietungen zwischen 15 und 20 Uhr, musikalisch bestritten vom Ensemble plus.

Dessen Leiter Guy Speyers machte den Anfang mit dem Stück „I wrote this for You“ des Vorarlbergs Marcus Nigsch. Dieser verband tief berührende Texte des Südafrikaners Ian S. Thomas und Videos des Briten Jon Ellis mit der „Cadenza“ für Viola und Electronics. Ein großartiger Einstieg in eine Folge neuer Werke, die mehrfach die Kunstgattungen verbanden. So das Streichtrio „Hymne an die Nacht“ von Richard Dünser, das, so der Komponist in der von Stefan Höfel geführten Moderation, inspiriert wurde von Gedichten von Novalis und Nikolaus Lenau sowie japanischen Haikus. Ein Werk von großer Schönheit!

Faszinierend, weil sehr kraftvoll, klang auch das Ensemblestück „A Diamond Guitar“ des aus Hohenems stammenden, in Krems lebenden Martin Theodor Gut. Wie dieses hatte auch Peter Herberts Ensemblewerk „Quiet Riot“ – „Stille Revolte“ leichte Anklänge an den Jazz. Immer noch scheinen komponierende Frauen die Ausnahme zu sein, zumindest bei dieser Ausgabe der „texte und töne“. Hier hörte man das zurückhaltende Werk „Oración funebre“ von Petra Stump-Linshalm. Und wie sie von der Klarinette kommt, so kommt die Burgenländerin Maria Gstättner vom Fagott. Somit hat Frau Gstättner ein Werk für ihre Kollegin Heidrun Wirth-Metzler komponiert, wo diese drei Typen von Fagotten in verschiedener Stimmung spielt, begleitet vom Ensemble plus.

War auch in Dornbirn zu Gast: Autorin Ulrike Draesner.
War auch in Dornbirn zu Gast: Autorin Ulrike Draesner.(Bild: Mathis Fotografie)

Gruselige Sounds
Im Abendprogramm mit dem Symphonieorchester Vorarlberg erklang dann unter anderem das Stück „Graffiti“ der in Berlin lebenden Südkoreanerin Unsuk Chin. Genreübergreifend gaben sich Domi Wendland und Florian Eib mit einem rezitierten Comic, betitelt „Immer alles anders“, das sie tags zuvor im Literaturhaus Hohenems für Menschen mit Sehbehinderung präsentierten. Die bizarre Geschichte einer durchzechten Nacht war naturgemäß nicht nur appetitlich. Noch weit provozierender kamen die beiden Kompositionen herüber, die von Zeno Baldi beziehungsweise Lorenzo Romano aufgrund des Filmes „A Clockwork Orange“ von Stanley Kubrick geschrieben wurden. Besonders die zweite mit schmerzenden Klängen und Schreien aus dem Off wirft die Frage auf, wie weit Kunst gehen darf.

Beruhigendes gab‘s auch
Da wirkte die klassische Lesung der mehrfach preisgekrönten Autorin Christine Walker aus ihrem neuesten Buch „Die Verteidigung eines Gartens“ beruhigend. Den Reigen der vielen Uraufführungen beschloss Oliver Biedermann nach 22 Uhr mit „Temporarily Closed“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
09.11.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
5° / 8°
Symbol starker Regen
Bludenz
4° / 11°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
6° / 10°
Symbol Regen
Feldkirch
5° / 11°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
129.656 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
84.654 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
84.172 mal gelesen
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1366 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1130 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
873 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Mehr Vorarlberg
Nach spätem Debüt
„Keiner hat geglaubt, dass ich viel spielen werde“
Musik + Literatur
Von faszinierend bis beängstigend
Sport Tv Logo
Positiver Quali-Druck
Neue Situation im Slalomteam steigert Motivation
Schneiders Brille
Das Fernrohr
Stürmer in Topform
Geburtstagskind Hoffmann schießt Hartberg zum Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf