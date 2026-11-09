Von faszinierend bis beängstigend

Faszinierend, weil sehr kraftvoll, klang auch das Ensemblestück „A Diamond Guitar“ des aus Hohenems stammenden, in Krems lebenden Martin Theodor Gut. Wie dieses hatte auch Peter Herberts Ensemblewerk „Quiet Riot“ – „Stille Revolte“ leichte Anklänge an den Jazz. Immer noch scheinen komponierende Frauen die Ausnahme zu sein, zumindest bei dieser Ausgabe der „texte und töne“. Hier hörte man das zurückhaltende Werk „Oración funebre“ von Petra Stump-Linshalm. Und wie sie von der Klarinette kommt, so kommt die Burgenländerin Maria Gstättner vom Fagott. Somit hat Frau Gstättner ein Werk für ihre Kollegin Heidrun Wirth-Metzler komponiert, wo diese drei Typen von Fagotten in verschiedener Stimmung spielt, begleitet vom Ensemble plus.