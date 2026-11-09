Von faszinierend bis beängstigend

Das traditionelle Festival „texte und töne“ ging am Samstag im Funkhaus des ORF Vorarlberg in Dornbirn über die Bühne. Das Publikum zeigte sich ob der großen Vielfalt beeindruckt.
Traditionell am ersten Samstag im November lädt das ORF-Studio in Dornbirn zur Begegnung mit neuer Musik und Literatur, früher aus Vorarlberg, nun weiträumiger verortet. Die Veranstaltung dauert vom Nachmittag bis gegen Mitternacht, Kommen und Gehen ist somit vorgesehen. An dieser Stelle besprochen seien die Darbietungen zwischen 15 und 20 Uhr, musikalisch bestritten vom Ensemble plus.
Dessen Leiter Guy Speyers machte den Anfang mit dem Stück „I wrote this for You“ des Vorarlbergs Marcus Nigsch. Dieser verband tief berührende Texte des Südafrikaners Ian S. Thomas und Videos des Briten Jon Ellis mit der „Cadenza“ für Viola und Electronics. Ein großartiger Einstieg in eine Folge neuer Werke, die mehrfach die Kunstgattungen verbanden. So das Streichtrio „Hymne an die Nacht“ von Richard Dünser, das, so der Komponist in der von Stefan Höfel geführten Moderation, inspiriert wurde von Gedichten von Novalis und Nikolaus Lenau sowie japanischen Haikus. Ein Werk von großer Schönheit!
Faszinierend, weil sehr kraftvoll, klang auch das Ensemblestück „A Diamond Guitar“ des aus Hohenems stammenden, in Krems lebenden Martin Theodor Gut. Wie dieses hatte auch Peter Herberts Ensemblewerk „Quiet Riot“ – „Stille Revolte“ leichte Anklänge an den Jazz. Immer noch scheinen komponierende Frauen die Ausnahme zu sein, zumindest bei dieser Ausgabe der „texte und töne“. Hier hörte man das zurückhaltende Werk „Oración funebre“ von Petra Stump-Linshalm. Und wie sie von der Klarinette kommt, so kommt die Burgenländerin Maria Gstättner vom Fagott. Somit hat Frau Gstättner ein Werk für ihre Kollegin Heidrun Wirth-Metzler komponiert, wo diese drei Typen von Fagotten in verschiedener Stimmung spielt, begleitet vom Ensemble plus.
Gruselige Sounds
Im Abendprogramm mit dem Symphonieorchester Vorarlberg erklang dann unter anderem das Stück „Graffiti“ der in Berlin lebenden Südkoreanerin Unsuk Chin. Genreübergreifend gaben sich Domi Wendland und Florian Eib mit einem rezitierten Comic, betitelt „Immer alles anders“, das sie tags zuvor im Literaturhaus Hohenems für Menschen mit Sehbehinderung präsentierten. Die bizarre Geschichte einer durchzechten Nacht war naturgemäß nicht nur appetitlich. Noch weit provozierender kamen die beiden Kompositionen herüber, die von Zeno Baldi beziehungsweise Lorenzo Romano aufgrund des Filmes „A Clockwork Orange“ von Stanley Kubrick geschrieben wurden. Besonders die zweite mit schmerzenden Klängen und Schreien aus dem Off wirft die Frage auf, wie weit Kunst gehen darf.
Beruhigendes gab‘s auch
Da wirkte die klassische Lesung der mehrfach preisgekrönten Autorin Christine Walker aus ihrem neuesten Buch „Die Verteidigung eines Gartens“ beruhigend. Den Reigen der vielen Uraufführungen beschloss Oliver Biedermann nach 22 Uhr mit „Temporarily Closed“.
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