„Noch nie gesehen!“ Star-Trainer hat die Nase voll

„Ich bin wütend über die Situation“

Auf der Pressekonferenz wurde Emery dann mit Fragen zu seinem raschen Abgang konfrontiert. „Ich bin natürlich sauer“, schilderte der 55-Jährige. „Es ist schwer zu akzeptieren, in den letzten Minuten zwei Gegentore zu kassieren.“ Er sei „wütend über die Situation, nicht auf die Spieler. Wir haben die Chance verpasst, zwei Punkte mehr zu holen.“