„Noch nie gesehen!“ Star-Trainer hat die Nase voll

Weil seine Mannschaft eine klare 4:2-Führung gegen Manchester United in der Nachspielzeit noch aus der Hand gegeben hatte, platzte Aston-Villa-Star-Coach Unai Emery der Kragen. Noch vor dem Schlusspfiff stürmte der Spanier wutentbrannt in die Kabine.
Ein spektakulärer Premier-League-Schlagabtausch zwischen Manchester United und Aston Villa endete am Sonntagabend 4:4. Die Gastgeber holten im Old Trafford zunächst ein 0:2 auf, gerieten dann wieder 2:4 in Rückstand und schafften durch späte Treffer von Joshua Zirkzee (92.) und Patrick Dorgu (96.) doch noch den Ausgleich.
Nach dem Treffer von Dorgu war Unai Emery stinksauer. Obwohl die Partie noch lief, schüttelte der Trainer von Aston Villa seinem Gegenüber Michael Carrick die Hand und stürmte in die Kabine.
„Das habe ich noch nie gesehen“, sorgte er damit für Verwunderung beim ehemaligen Goalie und nunmehrigen Sky-Experten Rene Adler. „Der sitzt wahrscheinlich schon im Bus!“
„Ich bin wütend über die Situation“
Auf der Pressekonferenz wurde Emery dann mit Fragen zu seinem raschen Abgang konfrontiert. „Ich bin natürlich sauer“, schilderte der 55-Jährige. „Es ist schwer zu akzeptieren, in den letzten Minuten zwei Gegentore zu kassieren.“ Er sei „wütend über die Situation, nicht auf die Spieler. Wir haben die Chance verpasst, zwei Punkte mehr zu holen.“
Aston Villa rangiert nach zehn Spieltagen auf Rang zehn in der Premier League. Nach der Länderspielpause wartet am 20. November das Heimspiel gegen den Vorletzten Sunderland. Da dürfte der Ärger von Emery wieder verflogen sein …
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