Antisemitismusvorwürfe in der Bildungsdirektion

Sätze wie „Die Medien stellen ihn als großen Islamwissenschaftler dar, dabei ist er in Wirklichkeit nur ein billiger und unverschämter Psychologe – sonst nichts. Er ist und bleibt ein unverschämtes A....“ wurden vom Profil des Beschuldigten unter Beiträgen des israelisch-deutschen Psychologen und Islamismusexperten Ahmad Mansour gepostet. Auch unter Postings österreichischer Medien äußert sich der Mann negativ zu Israel.