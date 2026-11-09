Antisemitismusvorwürfe in der Bildungsdirektion

Ein Mitarbeiter der Präventionsstelle für Extremismus, Gewalt und Radikalisierung soll Hasskommentare im Internet gepostet haben. Die Bildungsdirektion Steiermark weist die Vorwürfe zurück. Polizeiliche Ermittlungen zu einem möglichen Hackerangriff laufen.
Große Aufregung herrscht aktuell in der steirischen Bildungsdirektion. Ausgerechnet einem Mitarbeiter der Präventionsstelle für Extremismus, Gewalt und Radikalisierung wird vorgeworfen, antisemitische Kommentare in sozialen Netzwerken zu verbreiten.
Sätze wie „Die Medien stellen ihn als großen Islamwissenschaftler dar, dabei ist er in Wirklichkeit nur ein billiger und unverschämter Psychologe – sonst nichts. Er ist und bleibt ein unverschämtes A....“ wurden vom Profil des Beschuldigten unter Beiträgen des israelisch-deutschen Psychologen und Islamismusexperten Ahmad Mansour gepostet. Auch unter Postings österreichischer Medien äußert sich der Mann negativ zu Israel.
Besonders brisant ist die Tatsache, dass der beschuldigte Mitarbeiter, der selbst einen Migrationshintergrund hat, Schulen und Lehrer bei Gewalt, Mobbing, Diskriminierung und Radikalisierung unterstützt. Dazu gehört auch die Arbeit mit Schülern. „Man weiß nicht, was er hinter geschlossenen Türen zu Kindern sagt“, zeigt sich ein „Krone“-Informant besorgt.
Wir haben die Vorwürfe gegen den Beschuldigten sorgfältig geprüft und keine Anhaltspunkte gefunden, die diese bestätigen würden.
Bildungsdirektion Steiermark
Bildungsdirektion weist Anschuldigungen zurück
Die Bildungsdirektion Steiermark steht hinter ihrem Mitarbeiter: „Wir haben die Vorwürfe sorgfältig geprüft und keine Anhaltspunkte gefunden, die diese bestätigen würden. Der Beschuldigte hat die Urheberschaft der betreffenden Kommentare in einer schriftlichen Stellungnahme ausdrücklich zurückgewiesen und sich entschieden von deren Inhalten distanziert.“
Der Mann hätte aufgrund des Verdachts, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein, eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet, sein Profil wurde deaktiviert. Die Ermittlungen in dem Fall laufen. Die Bildungsdirektion betont: „Wir treten jeder Form von Antisemitismus und Diskriminierung entschieden entgegen.“
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