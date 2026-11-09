Fußballverbands-Boss: So denkt er über Wiederwahl

Das Unterhaus verabschiedet sich in die Winterpause – so auch die reformierte Regionalliga Süd. Martin Mutz, Präsident des Kärntner Fußballverbandes, blickt positiv auf den Herbst. „Wir hatten mehr Derbys, mehr Zuseher. Es kam sehr gut an, war quasi ein Oberes Play-off der Kärntner Liga. Und das Rittern um die Top 4 war richtig spannend“, resümiert Mutz.