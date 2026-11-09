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Fußballverbands-Boss: So denkt er über Wiederwahl

Fußball Unterhaus
09.11.2026 05:27
Verbandschef Martin Mutz ist seit Juli 2023 an der Macht
Verbandschef Martin Mutz ist seit Juli 2023 an der Macht(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Winterpause im Kärntner Unterhaus. Der Präsident des Kärntner Fußballverbandes, Martin Mutz (53), spricht über die neue Regionalliga-Reform, die Finanzen des KFV, sorgt sich um den WAC und spricht erstmals über eine mögliche Wiederwahl. Auch Ex-ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer äußert sich. Und: Im Verband werden demnächst zwei Posten frei. 

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Das Unterhaus verabschiedet sich in die Winterpause – so auch die reformierte Regionalliga Süd. Martin Mutz, Präsident des Kärntner Fußballverbandes, blickt positiv auf den Herbst. „Wir hatten mehr Derbys, mehr Zuseher. Es kam sehr gut an, war quasi ein Oberes Play-off der Kärntner Liga. Und das Rittern um die Top 4 war richtig spannend“, resümiert Mutz.

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