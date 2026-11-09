Erstmals mehr als 1000 Hitzetote in Österreich

So wird anschließend berechnet, wie viele Todesfälle der Hitze zugerechnet werden können. Das Modell sagt nicht, welche einzelne Person an Hitze gestorben ist. Es macht auch keine Angaben zu Vorerkrankungen oder zum Alter einzelner Verstorbener. Die Methode wird laut AGES international verwendet. Die Ergebnisse helfen einzuschätzen, wie groß die gesundheitlichen Folgen von Hitze sind und liefern eine Grundlage für den Hitzeschutz, wurde betont.