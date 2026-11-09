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Erstmals mehr als 1000 Hitzetote in Österreich

Österreich
09.11.2026 06:25
Österreich hat 2026 einen absoluten Rekordsommer erlebt.
Österreich hat 2026 einen absoluten Rekordsommer erlebt.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich hat 2026 den heißesten Sommer der Messgeschichte erlebt. Die Bilanz fällt dramatisch aus: Die Rekordtemperaturen haben mehr als 1000 Hitzetote im Land gefordert – so viele wie noch nie. 

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Die von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) geschätzte Zahl lag von Juni bis September bei 1008 Todesfällen – mit einem Unsicherheitsintervall von 637 bis 1293 Opfern. Das meldete das Gesundheitsministerium am Montag. Im ebenfalls sehr heißen Sommer 2024 hatte es geschätzt 989 Hitzetote gegeben, im Vorjahr waren es 425. Das Hitze-Mortalitätsmonitoring gibt es seit 2017.

Wien verzeichnete die meisten Opfer
Die meisten hitzebedingten Todesfälle dieses Jahr gab es mit einem Schätzwert von 229 Opfern in Wien, gefolgt von 223 in Niederösterreich. 190 Hitzetote waren es laut AGES in Oberösterreich, 123 in der Steiermark und deutlich weniger in Kärnten (56), Vorarlberg (53), Salzburg (50), Tirol (49) und dem Burgenland (35).

Besonders älteren Menschen macht die extreme Hitze zu schaffen.
Besonders älteren Menschen macht die extreme Hitze zu schaffen.(Bild: Robert Kneschke)

Österreich erlebte Rekordsommer
Österreich hatte 2026 den heißesten Sommer der Messgeschichte erlebt. An mehr als 100 Stationen der Geosphere Austria wurden neue Temperaturrekorde verzeichnet. Auch der österreichweite Allzeitrekord fiel: Am 4. August wurden in Wien 41,0 Grad gemessen und damit der bisherige Höchstwert von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 in Bad Deutsch-Altenburg übertroffen. Nur einen Tag später holte sich die niederösterreichische Marktgemeinde den Rekord zurück, als das Thermometer in der dortigen Messstation 41,2 Grad erreichte.

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Kann Vorerkrankungen verschlimmern
Auf einem Totenschein steht nur sehr selten „Hitze“ als Todesursache, erläuterte die AGES. Hitze kann Herz, Kreislauf, Nieren und Lunge belasten und bestehende Krankheiten verschlimmern. An sehr heißen Tagen und in den Tagen danach werden häufig mehr Todesfälle beobachtet als bei gemäßigten Temperaturen. Das Hitze-Mortalitätsmonitoring untersucht dieses Muster und schätzt, wie stark höhere Temperaturen mit einer höheren Sterblichkeit zusammenhängen.

So wird anschließend berechnet, wie viele Todesfälle der Hitze zugerechnet werden können. Das Modell sagt nicht, welche einzelne Person an Hitze gestorben ist. Es macht auch keine Angaben zu Vorerkrankungen oder zum Alter einzelner Verstorbener. Die Methode wird laut AGES international verwendet. Die Ergebnisse helfen einzuschätzen, wie groß die gesundheitlichen Folgen von Hitze sind und liefern eine Grundlage für den Hitzeschutz, wurde betont.

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