FPÖ: „Für Ruine ist Geld da, für Kinder nicht!“

Eltern und FPÖ sind verzweifelt: Im Ort Markt Piesting bei Wiener Neustadt hat man kein Geld für die Kleinkind-Gruppe.
Zehn Kleinkinder zwischen Null und zwei Jahren sitzen dieser Tage im Ort Markt Piesting bei Wiener Neustadt im Kindergarten. Vier weitere wären demnächst dazu gekommen – wurden aber abgelehnt, weil die Gemeinde die Kleinkinderbetreuung ab April 2027 einstellen möchte. Auch in den Nachbargemeinden in Wöllersdorf und Waldegg seien momentan keine Plätze für die Kleinen verfügbar. „Für die Eltern ist das eine Katastrophe“, sagt FPÖ-Gemeinderätin Susanne Schaffer. Sie kritisiert, dass sich die Marktgemeinde angeblich keine Kinderbetreuung leisten könne, man aber erst vor Kurzem 120.000 Euro für die Renovierung der gepachteten Burgruine Starhemberg locker gemacht habe.
Die Ruine, die im Besitz Habsburg-Lothringen liegt, lag schon lange vor dem 2. Weltkrieg in Trümmern. Seit 2022 wird sie schrittweise für eine Öffnung renoviert. Laut ÖVP-Ortschef Erich Albrechtowitz koste der Gemeinde die Kinderbetreuung 350.000 Euro im Jahr. „Ich möchte niemals ein Kind im Stich lassen, aber gleichzeitig muss ich mir als Gemeinde überlegen, was wirtschaftlich ist“, sagt er.
Kein Kind ist weniger wert als ein anderes, aber als Gemeinde müssen wir mit unserem Budget haushalten.
Ortschef Erich Albrechtowitz
Bild: Gemeinde Piesting
„Ruine hat nichts damit zu tun!“
Für die 3000-Seelen Gemeinde rentiere sich die Bezahlung der mindestens zwei Pädagogen, die es für so eine Gruppe braucht, nicht. Es sei aber keine Überlegung von „Ruine oder Kinder“ gewesen – „das sind zwei komplett unabhängige Sachen!“, ärgert sich Albrechtowitz über die Kritik der FPÖ. Diese hat diese Woche einen Offenen Brief bei ihm deponiert, mit der Bitte den betroffenen Familien eine Perspektive zu geben: „Die Eltern müssen arbeiten und wollen ihre Kinder in Sicherheit wissen, die Gruppe muss bleiben!“
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