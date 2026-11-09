Formel 1: Rekord von Wolff führt zu Party-Marathon

Die Hausaufgabe, im Senna-Land drei Punkte mehr als Ferrari einzufahren, war praktisch schon nach kurz nach dem Start erledigt. Antonelli kam blitzartig von der Linie, schnappte sich sofort Pole-Setter Lando Norris, führte das Feld souverän an – bis Runde 20, denn dann drehte sich der jüngste Champion aller Zeiten zu Beginn des „Senna-„S“ von der Strecke, Norris schlüpfte durch, später auch noch Red-Bull-Pilot Isack Hadjar. Antonelli: „Da war dann eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, als würde das Auto von selbst lenken.“