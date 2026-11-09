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Dusche nach WM-Coup

Formel 1: Rekord von Wolff führt zu Party-Marathon

Formel 1
09.11.2026 05:49
George Russell verpasst Toto Wolff eine Gatorade-Dusche.
George Russell verpasst Toto Wolff eine Gatorade-Dusche.(Bild: AP/Jiri Krenek)
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Von Richard Köck und krone Sport

Mercedes schnappte sich beim Grand Prix von Brasilien den Marken-WM-Titel. Damit ist Toto Wolff nun der erfolgreichste Teamchef.

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Die „Silberpfeile“ dürfen den Party-Marathon weiter verlängern. Eine Woche nach dem WM-Triumph von Kimi Antonelli in Mexico City krallte sich Mercedes beim Grand Prix von Brasilien in Interlagos auch den Titel in der Konstrukteurs-Meisterschaft – und das zum bereits neunten Mal in der Geschichte des Rennstalls.

„Keine Frage, ich mache weiter!“
„Diese Trophäe ist eine Auszeichnung für die Arbeit des gesamten Teams – ich bin so stolz, dass wir es nach ein paar Jahren Pause wieder nach ganz oben geschafft haben“, freute sich Toto Wolff, der nach dem Rennen eine Gatorade-Dusche kassierte und mit dem Gewinn seines 17. WM-Titels nun gemeinsam mit dem legendären McLaren-Chef Ron Dennis erfolgreichster Teamchef der „Königsklasse“ ist. Auf Platz drei folgt Frank Williams (16 Titel). Toto erklärte: „Keine Frage, ich mache weiter!“

Die Hausaufgabe, im Senna-Land drei Punkte mehr als Ferrari einzufahren, war praktisch schon nach kurz nach dem Start erledigt. Antonelli kam blitzartig von der Linie, schnappte sich sofort Pole-Setter Lando Norris, führte das Feld souverän an – bis Runde 20, denn dann drehte sich der jüngste Champion aller Zeiten zu Beginn des „Senna-„S“ von der Strecke, Norris schlüpfte durch, später auch noch Red-Bull-Pilot Isack Hadjar. Antonelli: „Da war dann eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, als würde das Auto von selbst lenken.“

So konnte Vorjahrs-Weltmeister Norris von der Spitze aus das Feld leicht kontrollieren, fuhr seinen 14. GP-Sieg trocken nach Hause. „Das war ein sehr hartes Rennen, speziell durch diese Mischbedingungen, trocken, dann wieder feucht. Aber ich bin cool geblieben, habe keine Fehler gemacht.“

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Mit aufs Podium durften beide Red-Bull-Piloten. Herausragend einmal mehr Vierfach-Weltmeister Max Verstappen, der von Startplatz 21 noch auf Rang zwei fuhr, ebenfalls am Stockerl Hadjar. „Naja, von da hinten aufs Podium ist ganz gut“, schmunzelte Verstappen. Teamchef Laurent Mekies: „Lando hatte heute mehr Pace, aber für uns war es ein unglaubliches Wochenende.“

Szene des Tages
Für die Szene des Tages aber sorgte Mercedes-Pilot George Russell, der sich nach seinem Reifen-Stopp in der wirklich feuchten Boxenausfahrt drehte, diese verstopfte und für erhebliches Chaos sorgte.

In der Konstrukteurs-Meisterschaft holten Antonelli und Russell 22 Zähler, Lewis Hamilton, der seinen 400. Grand Prix bestritt und Neunter wurde, und Charles Leclerc (8. – wurde um einen Platz strafversetzt) nur sechs, womit die Trophäe an das „Wolffs-Rudel“ ging.

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