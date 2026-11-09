Formel 1: Rekord von Wolff führt zu Party-Marathon

Mercedes schnappte sich beim Grand Prix von Brasilien den Marken-WM-Titel. Damit ist Toto Wolff nun der erfolgreichste Teamchef.
Die „Silberpfeile“ dürfen den Party-Marathon weiter verlängern. Eine Woche nach dem WM-Triumph von Kimi Antonelli in Mexico City krallte sich Mercedes beim Grand Prix von Brasilien in Interlagos auch den Titel in der Konstrukteurs-Meisterschaft – und das zum bereits neunten Mal in der Geschichte des Rennstalls.
„Keine Frage, ich mache weiter!“
„Diese Trophäe ist eine Auszeichnung für die Arbeit des gesamten Teams – ich bin so stolz, dass wir es nach ein paar Jahren Pause wieder nach ganz oben geschafft haben“, freute sich Toto Wolff, der nach dem Rennen eine Gatorade-Dusche kassierte und mit dem Gewinn seines 17. WM-Titels nun gemeinsam mit dem legendären McLaren-Chef Ron Dennis erfolgreichster Teamchef der „Königsklasse“ ist. Auf Platz drei folgt Frank Williams (16 Titel). Toto erklärte: „Keine Frage, ich mache weiter!“
Die Hausaufgabe, im Senna-Land drei Punkte mehr als Ferrari einzufahren, war praktisch schon nach kurz nach dem Start erledigt. Antonelli kam blitzartig von der Linie, schnappte sich sofort Pole-Setter Lando Norris, führte das Feld souverän an – bis Runde 20, denn dann drehte sich der jüngste Champion aller Zeiten zu Beginn des „Senna-„S“ von der Strecke, Norris schlüpfte durch, später auch noch Red-Bull-Pilot Isack Hadjar. Antonelli: „Da war dann eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, als würde das Auto von selbst lenken.“
So konnte Vorjahrs-Weltmeister Norris von der Spitze aus das Feld leicht kontrollieren, fuhr seinen 14. GP-Sieg trocken nach Hause. „Das war ein sehr hartes Rennen, speziell durch diese Mischbedingungen, trocken, dann wieder feucht. Aber ich bin cool geblieben, habe keine Fehler gemacht.“
Mit aufs Podium durften beide Red-Bull-Piloten. Herausragend einmal mehr Vierfach-Weltmeister Max Verstappen, der von Startplatz 21 noch auf Rang zwei fuhr, ebenfalls am Stockerl Hadjar. „Naja, von da hinten aufs Podium ist ganz gut“, schmunzelte Verstappen. Teamchef Laurent Mekies: „Lando hatte heute mehr Pace, aber für uns war es ein unglaubliches Wochenende.“
Szene des Tages
Für die Szene des Tages aber sorgte Mercedes-Pilot George Russell, der sich nach seinem Reifen-Stopp in der wirklich feuchten Boxenausfahrt drehte, diese verstopfte und für erhebliches Chaos sorgte.
In der Konstrukteurs-Meisterschaft holten Antonelli und Russell 22 Zähler, Lewis Hamilton, der seinen 400. Grand Prix bestritt und Neunter wurde, und Charles Leclerc (8. – wurde um einen Platz strafversetzt) nur sechs, womit die Trophäe an das „Wolffs-Rudel“ ging.
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