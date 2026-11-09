12 Grad: Österreich startet mild in die Woche

Der Montag startet in vielen Teilen Österreichs noch grau und nebelverhangen. Doch wer sich etwas geduldet, darf sich vielerorts auf sonnige Stunden und angenehm milde Temperaturen freuen. Bis zu zwölf Grad sind möglich. Lange hält die Wetteridylle allerdings nicht ...
Wer am Montagmorgen aus dem Fenster blickt, braucht vielerorts noch etwas Fantasie, um den November von seiner freundlichen Seite zu entdecken. Graue Nebelschwaden und zähe Hochnebelfelder liegen zunächst über den Niederungen, in inneralpinen Tälern und in den Beckenlagen des Südens. Die Sonne lässt sich also erst einmal bitten.
Doch im Laufe des Tages kommt Bewegung in die graue Suppe. Vor allem in der Osthälfte Österreichs setzt sich am Nachmittag vielerorts die Sonne durch. Im Westen und Südwesten ziehen hingegen zunehmend Wolken auf. In Vorarlberg und Tirol setzt bereits Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt dabei noch recht hoch zwischen 1600 und 2000 Metern.
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Auch die Temperaturen können sich durchaus sehen lassen: Nach einem frostigen Start mit minus sechs bis plus vier Grad klettert das Thermometer tagsüber auf fünf bis zwölf Grad. Am wärmsten wird es einmal mehr im Westen.
Wer auf einen weiteren sonnigen Tag hofft, dürfte am Dienstag enttäuscht werden. Eine Warmfront zieht über Österreich und bringt verbreitet dichte Wolken und Regen. Besonders im Westen kann es zeitweise sogar kräftiger schütten.
Die Schneefallgrenze steigt weiter an und liegt zwischen 2000 und 2500 Metern. Einen kleinen Lichtblick gibt es für den Süden: Dort bleibt es weitgehend trocken, am Nachmittag lockert die Wolkendecke sogar wieder auf und die Sonne zeigt sich zeitweise.
Die Temperaturen bewegen sich weiterhin auf einem vergleichsweise milden Niveau. In der Früh liegen sie zwischen null und neun Grad, tagsüber werden fünf bis 13 Grad erreicht.
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