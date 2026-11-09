12 Grad: Österreich startet mild in die Woche

Doch im Laufe des Tages kommt Bewegung in die graue Suppe. Vor allem in der Osthälfte Österreichs setzt sich am Nachmittag vielerorts die Sonne durch. Im Westen und Südwesten ziehen hingegen zunehmend Wolken auf. In Vorarlberg und Tirol setzt bereits Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt dabei noch recht hoch zwischen 1600 und 2000 Metern.